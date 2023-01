Zdeklasowała resztę. Magda Lamparska wyglądała obłędnie

Trapezowa sukienka Magdy Lamparskiej jak z lat 60.

Kolory robią wrażenie, ale to krój sukienki inspirowany dekadą lat 60. przykuwa uwagę. Trapezowy fason z kołnierzykiem to propozycja dla modowej ekstrawagantki. Podobne modele nosiła ekscentryczna Edie Sedgwick. Styl glamour połączony z estetyką Modsów to ciekawa kombinacja, która z jednej strony emanuje kobiecością, a z drugiej nawiązuje do buntujących się subkultur.