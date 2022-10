Magda Lamparska w zachwycającej stylizacji. Paryski szyk to mało powiedziane

Tak jak Francuski, Magdalena Lamparska postawiła na minimalizm

"Mniej znaczy więcej" - to zasada, którą zdecydowanie kierują się mieszkanki Paryża. Paryski styl to przede wszystkim minimalizm. To również proste kroje pozbawione ekstrawagancji, a także niewidoczne logotypy marek na stroju. Paryżanki nie mają w szafach wielu ubrań, za to stawiają na ich jakość oraz odpowiedni dobór dodatków. Magdalena Lamparska pokazując swoją jesienną stylizację, udowodniła, że w prostocie siła.