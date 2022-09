Stylowa Magdalena Lamparska. Z trzech elementów stworzyła strój idealny na jesień

Wiele osób uważa, że jesień to najbardziej ekscytująca pora roku, jeśli chodzi o modę. Do sklepów wchodzą nowe, zjawiskowe kolekcje, a my zakładamy na siebie kolejne warstwy, tworząc unikalne zestawienia. Trzeba przyznać, że mamy zdecydowanie większe pole do popisu niż latem, gdy wystarczy ubrać się w zwiewną sukienkę i delikatne sandałki. Kompletując swoją garderobę, wiele z nas inspiruje się znanymi osobami, które doskonale orientują się w aktualnych trendach. Świetnym stylem wśród polskich aktorek odznacza się Magdalena Lamparska, która właśnie zaprezentowała na Instagramie idealną jesienną stylizację.