Zdobyła jego serce zupą grzybową. Ich historia miłosna jest niezwykła

Po powrocie do domów utrzymywali kontakt. Bronisław oczarował ją swoim humorem, pomysłowością i dobrymi manierami. Ich znajomość zaczęła się od koleżeńskich spotkań w jej domu, ale po dwóch latach przerodziła się w coś więcej. Anna Komorowska po latach przyznała, że serce ukochanego udało się skraść za pomocą zupy grzybowej z łazankami, którą dla niego przygotowała.

Zanim stanęli na ślubnym kobiercu, wyjechali do Tyrolu, gdzie pracowali w starym górskim hoteliku. Razem gotowali i podawali obiady, a także sprzątali. Mimo korzystnego przewalutowania po powrocie okazało się, że para nie zarobiła aż tyle, aby móc kupić mieszkanie w Warszawie.

W mieszkaniu Komorowskich często pojawiała się bezpieka, przeprowadzając rewizje i przesłuchując małżonków. Mimo to Anna nie poddawała się, kiedy jej męża ponownie aresztowano za działalność opozycyjną. Przygotowywała dla niego "zestaw dyżurny" , w którym znajdowały się: szczoteczka do zębów, ciepły sweter, skarpety, bielizna, witaminy, cebula, czosnek i Pismo Święte.

W 1989 r. Anna wyjechała na siedem tygodni do pracy w Anglii. Przed południem pracowała w restauracji, a potem wszywała druty do rękawiczek i podeszwy grubych skarpet, które były podgrzewaczami dla osób z problemami krążenia. Sześć lat później, gdy jej mąż był posłem, a najmłodsza córka zaczęła uczęszczać do przedszkola, Anna postanowiła podjąć współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym.