Zdobyła popularność dzięki roli ukochanej Janosika. Jak potoczyło się życie Ewy Lemańskiej?

Ewa Lemańska urodziła się w 1949 roku w Łodzi. Po szkole średniej dostała się do łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Studia na wydziale aktorskim ukończyła w 1973 roku. Jednak, zanim to się stało, zdążyła już zadebiutować na deskach teatru w Bydgoszczy, na małym ekranie w serialu "Doktor Ewa" oraz na dużym ekranie w filmie "Jak daleko stąd, jak blisko". Potem przyszedł czas na punkt zwrotny w jej życiu. W 1973 roku dostała rolę w serialu "Janosik". Grała w nim Marynę, ukochaną tytułowego bohatera, w którego wcielił się nieżyjący już Marek Perepeczko. Choć plotkowało się o uczuciu, które miało przenieść się również poza plan zdjęciowy, to oboje zawsze utrzymywali, że łączyła ich jedynie przyjaźń.