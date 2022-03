Grał w "Rodzinie zastępczej". Dziś ma 37 lat i zrezygnował z aktorstwa

"Rodzina zastępcza" przyniosła mu rozpoznawalność

Choć Ihnatowicz po raz pierwszy pojawił się na ekranie jeszcze przed hitowym serialem, to właśnie dzięki "Rodzinie zastępczej" zdobył spory rozgłos i rzeszę fanów. Co ciekawe, początkowo był brany pod uwagę do zupełnie innej roli.