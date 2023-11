Zdradził go mikrogest. Ekspertka od mowy ciała oceniła Hołownię

To również nie jest zachowanie przypadkowe. - Kciuki są symbolem przywódców, liderów, co było widać u księcia Harrego, który trzymał dłoń między guzikami marynarki, wystawiając sam kciuk. Szymon Hołownia robi podobną rzecz. Pokazuje to bardzo dużą grację i wysoki poziom przemówienia - tłumaczy Natalia Hofman.