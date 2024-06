Zdradził ją z pracownicą seksualną. Rozstali się z innego powodu

Elizabeth Hurley przez 13 lat była związana z Hugh Grantem, ale pierwszy raz oficjalnie pokazali się razem dopiero w 1994 roku w czasie londyńskiej premiery filmu "Cztery wesela i pogrzeb". Ich związek przetrwał do 2000 roku.

W 1995 r. Hugh Grant został bohaterem skandalu obyczajowego. Policja zatrzymała go podczas uprawiania seksu oralnego z pracownicą seksualną na Sunset Boulevard w Los Angeles.

Skandal obyczajowy lat 90.

Poznali się na planie filmu "Remando al viento" w 1987 r. Byli młodzi, piękni i ambitni. Wspierali się podczas castingów. "Zaczynaliśmy razem od zera, przebrnęliśmy przez okropne lata, kiedy żadne z nas nie miało pracy, mieszkaliśmy w malutkim mieszkaniu. Te doświadczenia nas ze sobą scaliły" - mówiła Elizabeth w jednym z wywiadów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Podczas premiery filmu "Cztery wesela i pogrzeb", w którym Hugh Grant zagrał główną rolę, patrzyli się na nich wszyscy. Kultowa sukienka Elizabeth z rozcięciem i złotymi agrafkami, przeszła już do historii.

Wkrótce para zaczęła otrzymywać kolejne kontrakty. Ich związek kwitł, a oni nie szczędzili sobie miłosnych gestów i chętnie pozowali na ściankach.

Romantyczną sielankę zepsuł skandal obyczajowy. Grant trafił na komisariat policji w Los Angeles. Zatrzymano go, gdy w jego samochodzie znajdowała się Divine Brown, z którą uprawiał seks oralny, za który miał zapłacić 60 dolarów.

Policjanci zauważyli jego auto, ponieważ włączył wtedy światła migania. Elizabeth Hurley dowiedziała się o wszystkim od dziennikarza, który zadzwonił do niej z prośbą o komentarz.

Niesmak pozostał

Gdy udało mu się wyjść z aresztu za kaucją 250 tys. dol., Hugh Grant wydał oświadczenie.

"Zeszłej nocy zrobiłem coś kompletnie wariackiego. Skrzywdziłem ludzi, których kocham i zawstydziłem tych, z którymi pracuję. Za obie rzeczy jest mi niewypowiedzianie przykro" - tłumaczył.

Sąd wymierzył mu karę 1180 dol. grzywny i ustanowił dwuletni dozór policyjny. Zdarzenie to ciągnęło się jednak za nim długo. Oliwy do ognia dolała sama pracownica seksualna Divine Brown. Udzieliła głośnego wywiadu dla "News Of The World", za który miała dostać 100 tys. dolarów.

"Kiedy tylko mnie zobaczył i wziął do swojego auta, powiedział, że chce uprawiać seks z czarnoskórą kobietą. Że to było jego marzenie od zawsze" — opowiadała.

Ostatecznie to wcale nie obyczajowy skandal zakończył związek Elizabeth Hurley i Hugh Granta. Para była ze sobą przez 5 kolejnych lat. Powodem miały być inne priorytety. On chciał się jeszcze bawić i korzystać z życia, a ona chciała założyć rodzinę i zostać matką. Do dziś mają się jednak przyjaźnić.

Elizabeth Hurley w 2014 roku © AKPA | AKPA

Obecnie modelka jest matką 22-letniego Damiana, którego ojcem jest Steve Bing. Początkowo milioner nie chciał uznać syna, twierdząc, że był to tylko gorący romans. Spór rozwiązały badania DNA, które potwierdziły jego ojcostwo.

