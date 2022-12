Stracił z nią dziewictwo? Starsza "kochanka" stawia sprawę jasno

Nie tylko fani rodziny królewskiej odliczają dni do 10 stycznia 2023 roku. To data ważna także dla samej monarchii, bo nikt do końca nie wie, co zdecyduje się ujawnić w swojej autobiografii książę Harry. Na podstawie nieoficjalnych przecieków mówi się wręcz o "wstrząsie", w wyniku którego Pałac Buckingham zadrży w posadach.