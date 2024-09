Wiedział, z kim go zdradziła. Uznał dziecko za swoje

Aktor od ponad 20 lat jest mężem Dominiki Chorosińskiej - aktorki i polityczki. Para obecnie tworzy szczęśliwą i dużą rodzinę, wychowując razem sześcioro dzieci. W relacji małżonków nie brakowało jednak wyjątkowo trudnych chwil, które jednak są już historią. Jaki jest sekret ich relacji? Zdradził to niegdyś sam Chorosiński.

Michał i Dominika Chorosińscy pobrali się w 2002 roku. Podczas jednej z rozmów z katolickim magazynem aktor otwarcie opowiedział, czym jest dla niego rodzina. Podkreślił, że "bycie ojcem to najważniejsze zadanie mężczyzny". Opowiedział również o tym, jak ważna w życiu jest duchowość. Według aktora to właśnie wiara i jej siła zapewnia trwałość w relacjach.

Małżeństwo musiało się zmierzyć z poważnym wyzwaniem. Dominika wdała się bowiem w romans ze starszym o 10 lat reżyserem i odeszła od męża. Owocem tej relacji jest syn Chorosińskiej - Józef. Kiedy aktorka (a później także ministra) wróciła do męża, ten uznał dziecko za swoje. O problemach Chorosińska opowiedziała w jednej z telewizji śniadaniowych.

Poradzenie sobie ze wspomnianym kryzysem nie było łatwe. "Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe" - podkreślała Chorosińska. Aktorka wyjawiła, że pewnego dnia podczas targów książek wpadł jej w ręce Dzienniczek św. Faustyny. Uznała to za znak.

