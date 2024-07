Dominika Chorosińska już jakiś czas temu porzuciła aktorstwo na rzecz kariery w polityce. Przez chwilę sprawowała nawet urząd ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Prywatnie jest dumną żoną oraz matką. 15 lipca opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym rozpływa się nad swoją najstarszą córką. To właśnie ona grała z mamą w serialu "M jak miłość".

Właśnie z tej okazji Dominika Chorosińska opublikowała na Instagramie post, zwracając się w nim bezpośrednio do solenizantki. Posłanka wspomniała także o dniu jej urodzin. Nastazja przyszła bowiem na świat 15 lipca, czyli w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, czego nie omieszkała podkreślić jej mama.

To właśnie wtedy wojska Królestwa Polskiego, na których czele stanął król Władysław Jagiełło i siły Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez księcia litewskiego Witolda pokonały Zakon Krzyżacki, któremu przewodził wówczas Ulrich von Jungingen.

