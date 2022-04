Zdradzony mężczyzna kwestionuje swoją męskość? Psycholożka nie ma wątpliwości

Wybaczają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale to w dużej mierze zależy od tego, jaki to był związek. Czy to jest związek krótko- czy długoterminowy, jaka to była relacja itd. Wiele zależy też od stopnia emocjonalnego zaangażowania partnerów. Jeżeli to zaangażowanie było duże, a związek długoterminowy, to zwykle jest tendencja, żeby zastanowić się nad przyszłością relacji. Porozmawiać ze sobą, omówić to, co się wydarzyło, udać się do specjalisty, na terapię.