Zdrowa dieta w walce o naturalną odporność.

Zmiksuj to!

Jeżeli z trudnością przychodzi Ci spożywanie warzyw i owoców w tradycyjnej formie, z pewnością rozsmakujesz się w ich zmiksowanej wersji. Pysznego shake’a przygotujesz dzięki blenderowi Bosch MSM 66150 . Końcówki miksujące wykonane ze stali nierdzewnej to gwarancja niezawodności. Zastosowanie poczwórnego ostrza umożliwi Ci rozdrobnienie nawet twardszych warzyw i owoców, a przycisk turbo dodatkowo ułatwi przygotowywanie posiłku. Urządzenie dostosowuje się do potrzeb użytkownika dzięki regulacji prędkości oraz antypoślizgowemu uchwytowi, zapewniającemu bezpieczeństwo podczas miksowania. Blender łatwo rozmontować, a wszelkie akcesoria wystarczy umyć w zmywarce. W przygotowywaniu owocowych bądź warzywnych shake’ów pomoże Ci także blender kielichowy Philips HR2162/90 . Dzięki jego 2 litrowej pojemności pysznym posiłkiem możesz cieszyć się razem ze swoimi bliskimi. Technologia ProBlend 5 umożliwia bardzo dokładne rozdrabnianie składników. Duża moc silnika oraz 5 ramienne ostrze pozwalają w bardzo szybkim czasie przygotować zdrową mieszankę. Funkcjonalne pokrętło ułatwia kontrolowanie czasu, a także stopnia zmiksowania.

Soczysty zastrzyk zdrowia

Owoce i warzywa mają to do siebie, że smakują dobrze zarówno w formie płynnej jak i stałej. Za sprawą sokowirówki Milla Home MJM400 przygotujesz orzeźwiający i pełny naturalnych witamin sok. Sprzęt działa z prędkością aż 14000 obrotów, a 600 watów mocy silnika sprawia, że przyrządzenie zdrowego posiłku staje się czystą przyjemnością. Duży otwór pozwala wkładać wybrane składniki w całości, nie tracąc czasu na ich krojenie. Separator piany ułatwia oddzielenie soku od miąższu, dzięki czemu płyn jest w pełni przejrzysty. Sokowirówka jest także bardzo łatwa w czyszczeniu, gdyż wyposażona jest w funkcjonalną szczotkę, a pozostałe elementy można włożyć do zmywarki. Doskonały wygląd w kuchni oraz przyjemność z wykonywania soków i sorbetów zapewni Ci również wyciskarka wolnoobrotowa Gótze&Jensen SJ501X. To innowacyjne urządzenie wykorzystuje mechanizm spirali, która podczas wykonywania wolnych obrotów dokładnie wyciska maksymalną ilość soku z owoców i warzyw. Do głównych atutów tego sprzętu należy jego wydajność oraz cicha praca na poziomie 65 dB. Skuteczna blokada kapania zapobiega zabrudzeniu i zwiększa komfort użytkowania. Specjalne przyssawki stabilizują wyciskarkę w trakcie jej pracy, a litrowy pojemnik zmieści pożywny sok dla całej rodziny.