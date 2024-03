"Zemsta Stalina" pleni się w całej Polsce. Wywołuje groźne oparzenia

Toksyczna roślina. W Polsce jest zakazana

Oficjalnie barszcz Sosnowskiego zalicza się do roślin zakazanych. Nie można go uprawiać, rozmnażać ani sprzedawać. Niestety, ponieważ tak dobrze radzi sobie sam, nie da się go wyplenić. Występuje w całej Polsce, a ponieważ ma niewielkie wymagania, może się pojawić praktycznie wszędzie. Rośnie na dowolnej glebie (suchej, piaszczystej i ubogiej), w cieniu i w słońcu. Występuje w lasach, na polach, pastwiskach i nieużytkach, często porasta też opuszczone tereny miejskie: place budowy, działki, parki. W przypadku zauważenia barszczu Sosnowskiego należy ten fakt jak najszybciej zgłosić, np. do straży miejskiej.