Czerwiec i lipiec to miesiąca największej aktywności komarów. Owady są dosłownie wszędzie i atakują kogo popadanie. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na stosowanie specjalnych sprayów odstraszających owady. Większość z nich bazuje na mocnych składnikach chemicznych.

Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych metod dbania o zdrowie, sięgnij po liść popularnej rośliny. Wystarczy, że wetrzesz go w skórę, a komary nawet się do ciebie nie zbliżą. O jaką roślinę chodzi?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zerwij z krzaczka i wetrzyj w skórę. Komary nawet się nie zbliżą

Komary to niewielkie owady należące do rodziny muchówek. Na całym świecie występuje ok. 3,5 tys. różnych gatunków komarów. Żywią się krwią ssaków i ptaków. Wgryzają się w ich skórę za pomocą apartu kłująco-ssącego. Pogryzienie przez komara nie jest niczym przyjemnym i wiąże się z uporczywym swędzeniem w miejscu ukąszenia.

Jak skutecznie bronić się przed komarami? Istnieje na to wiele różnych sposobów. W niemalże każdej aptece i drogerii znajdziesz repelenty o działaniu ochronnym. Większość z nich bazuje na silnych składnikach chemicznych. Choć są skuteczne, mogą powodować podrażnienie skóry.

Jest jednak jeszcze jeden, równie skuteczny sposób, który eliminuje konieczność używania aptecznych preparatów. Komary są bardzo wrażliwe na zapachy. Niektóre je przyciągają, a inne wręcz odstraszają. Jednym z nich jest aromat wydzielany przez liście pomidora. Wystarczy zerwać kilka liści z krzaczka, a następnie lekko je zgnieść, wetrzeć w skórę i schować do kieszeni. Komary nawet się do ciebie nie zbliżą.

Zmieszaj z olejkiem i wetrzyj w skórę. Zapomnisz o ukąszeniach

Nie masz dostępu do liści pomidora? To nie problem. Sięgnij po olejki eteryczne z roślin takich jak lawenda, eukaliptus, cytryna, mięta, rozmaryn czy kamfora. Kupisz je w każdej aptece i wydasz nie więcej niż 15 złotych. Możesz przygotować z nich aromatyczny olejek o działaniu wyciszającym, relaksującym i... odstraszającym komary.

Jak go zrobić? Zaopatrz się w naturalny olej przeznaczony do pielęgnacji skóry, np. migdałowy, awokado, makadamia, z nasion bawełny czy malin. Zmieszaj go z 15 kroplami wybranego przez siebie olejku eterycznego (zapachy można ze sobą mieszać), a następnie nanieś go na skórę. Stosuj go przed każdym wyjściem z domu, a zapomnisz o ukąszeniach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!