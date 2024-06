Unikaj tego napoju. Przyciąga komary jak magnes

Komary to niewielkie owady z rzędu muchówek. Na całym świecie występuje aż 3,5 tys. różnych gatunków, które różnią się od siebie wyglądem i wielkością. Samce żywią się nektarem kwiatów, a samice krwią ssaków i ptaków.

Co przyciąga komary? Owady zdają się na swój węch. Przepadają za zapachem dwutlenku węgla, kwasu mlekowego, potu, a także napoju, który towarzyszy nam na wielu letnich imprezach.

W trakcie badania wzięto pod uwagę czynniki takie jak temperatura ciała, wydzielanie potu oraz ilość alkoholu we krwi. Po wstępnej analizie uczestnicy zostali poproszeni o wypicie kufla piwa o 5,5 proc. zawartości etanolu. Okazało się, że komary chętniej siadały na osobach, które wypiły piwo niż na tych, które zrezygnowały z trunku. Wniosek nasuwa się sam — jeśli chcesz uniknąć ukąszenia, unikaj alkoholu.

Ekspert dodał, że grupa krwi ma niebagatelny wpływ na atak owadów. Komarzyce najchętniej wybierają osoby z grupą 0, a także te o wysokim stężeniu dwutlenku węgla we krwi, który wzrasta m.in. w trakcie treningu.

