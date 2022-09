"Zetki" wypisują się z wyścigu szczurów. To wielka zmiana pokoleniowa

Kobiety zmieniają świat

Pokolenie Z żyje w świecie cyfrowym, a media społecznościowe są dla nich codziennością. Jest to pierwsze pokolenie dorastające w pełni zdigitalizowanym świecie. Dlatego jego przedstawiciele doskonale zdają sobie sprawę, że lider w swojej dziedzinie nie tylko ponosi dużą odpowiedzialność za to, co robi, ale też żyje na świeczniku. – To jest pokolenie, które ma świadomość, że za jedną wpadkę, chociażby na Instagramie, można stracić całą karierę – zauważa Holli. – Co więcej, pokolenie Z nikomu nie wystawia laurek i jest w stanie obalić każdy autorytet. Tak było Johnnym Deppem. Jest to też pokolenie, które widzi negatywne elementy pontyfikatu Jana Pawła II, co sprawia, że nie patrzą na niego jednoznacznie pozytywnie.