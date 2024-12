Janusz Dzięcioł zdobył popularność jako zwycięzca pierwszej edycji "Big Brothera" w Polsce, co przyniosło mu nie tylko uznanie, ale i nagrodę finansową. Dzięki wygraniu 500 tysięcy złotych zrealizował marzenie o budowie domu dla swojej rodziny.

Tragiczna śmierć Janusza Dzięcioła wstrząsnęła wieloma osobami. Zginął w wypadku na przejeździe kolejowym niedaleko domu, który zbudował . Ograniczona widoczność i brak szlabanów przyczyniły się do zderzenia jego samochodu z pociągiem.

Alicja Walczak, uczestniczka tej samej edycji "Big Brothera", wspominała go jako przyjaciela i człowieka pełnego życia. Podkreślała, że przez ten konkretny przejazd kolejowy mężczyzna przejeżdżał wiele razy.

