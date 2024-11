Manuela Michalak zniknęła z mediów. Teraz wiadomo, czym się zajęła

Manuela Michalak zyskała ogromną popularność za sprawą "Big Brothera" – wystąpiła w pierwszej edycji i zajęła drugie miejsce. I choć przez kilka lat działała w świecie show-biznesu, to w końcu stał się on dla niej męczący. Teraz wyznała, jakie zajęcie dla siebie znalazła, gdy zniknęła ze świecznika.

Pierwsza edycja "Big Brothera" wystartowała na antenie TVN w marcu 2001 roku. Program zdobył ogromną popularność – odcinek finałowy, w którym wyłoniono zwycięzcę Janusza Dzięcioła, oglądało aż 10 milionów telewidzów. Drugie miejsce zajęła natomiast Manuela Michalak. Kobieta po zakończeniu reality show rozwijała karierę w mediach, której zupełnie się nie spodziewała.

Manuela Michalak miała dość życia w blasku fleszy

– Mnie się na początku wydawało, że ja wezmę walizeczkę, wyjdę z programu i pojadę do domu na rosołek. A prawda była taka, że do domu już na stałe po zakończeniu programu to ja wróciłam po około trzech latach. Okazało się, że każdy chce nas dotknąć, polizać, poznać... Posypały się też liczne propozycje wywiadów, sesji... – powiedziała przed laty Michalak w rozmowie z "Vivą!".

Teraz Manuela Michalak powróciła do medialnego świata i udzieliła wywiadu serwisowi Pomponik. Zdradziła, że w social mediach ma sporo fanów i planuje wraz z nimi oglądać fragmenty pierwszej edycji "Big Brothera" i omawiać je, dodając to, co działo się zakulisowo.

Jednak warto zaznaczyć, że 20 lat temu świat show-biznesu stał się dla celebrytki męczący. Jak się okazuje, gdy przestała pojawiać się publicznie, postawiła na samorozwój i... studia psychologiczne.

– Te wszystkie sytuacje medialne – delikatnie mówiąc – meczą. Brałam udział w programie "Maraton uśmiechu" jako prowadząca, grałam w dwóch filmach, w serialu, wywiady, zdjęcia... Byłam tak zajęta, że nie miałam czasu dla siebie i rozwoju osobistego. Postanowiłam zniknąć, żeby rozwinąć siebie. Skończyłam studia na wydziale psychologii i nadal rozwijam tę pasję psychologiczną – zdradziła Pomponikowi.

Manuela Michalak o miłości życia

W wywiadzie przewinął się również temat życia osobistego i miłości. Czy Manuela Michalak jest aktualnie zakochana?

– Miałam miłość życia, w tej chwili nie mam, ale może się jeszcze pojawi. Nie szukam aktywnie, jeśli wszechświat ma coś do zaoferowania, to nam to przyśle – skwitowała w rozmowie z Pomponikiem.

Na co uczestniczka "Big Brothera" zwraca uwagę, poznając mężczyznę? Wygląd nie jest dla niej kwestią najistotniejszą.

– Na pewno na pierwszym miejscu intelekt, bo ludzie, którzy mają intelekt, potrafią się śmiać. Druga rzecz to... może być Azjatą – wyznała Michalak.

