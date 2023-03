Złóż online wniosek o paszport dla dziecka – sprawdź, jakie to proste!

Jeśli występujesz o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. Dzięki usłudze aktywowanej w listopadzie 2022 r., paszport może zostać przesłany do Ciebie do domu kurierem (link do aktywowania usługi) pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. Nie możesz więc wystąpić o paszport, mieszkając np. w Londynie i zamówić usługi dostarczenia dokumentu kurierem na adres np. w Warszawie.