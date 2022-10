Zmiana czasu lada moment. Tak unikniesz problemów

Zmiana czasu z letniego na zimowy nadchodzi wielkimi krokami. Co oznacza to dla naszego organizmu? Z pewnością jedną godzinę snu więcej, na co wielu już oczekuje. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki w 2022 roku? Jak się do tego przygotować, aby nie wywołać samemu problemów z samopoczuciem?