Zmiana decyzji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Uczniowie klas 4-8 w jeszcze gorszej sytuacji

- Szansa na powrót do szkoły przed wakacjami jest, ale będziemy opierali decyzje o konkretne wyniki badań. Jeśli w drugiej połowie lutego zauważymy, że otwarcie szkół nie przyczyni się do wzrostu zachorowań u populacji, to będziemy o tym myśleć – dodał Niedzielski. Na decyzję o powrocie wpływ mają mieć przede wszystkim wyniki badania przesiewowego nauczycieli, planowanego na drugi tydzień lutego.