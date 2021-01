Minister ogłosił zmiany. Koniec z furtką prawną dla rodziców uczniów klas 4-8

Podczas konferencji prasowej do sytuacji odniósł się minister Czarnek i ogłosił, że od teraz dyrektorzy mają obowiązek organizować zajęcia w szkole jedynie dla niepełnosprawnych uczniów. W przypadku tych osób, które nie mają warunków do nauki w domu (taki argument podają rodzice, którzy "otwierają" szkoły), dyrekcja nie musi zgadzać się na przychodzenie do szkoły. "Może, ale nie musi" - mówił minister Czarnek, którego zdaniem oddanie decyzji w ręce władz szkół ukróci "proceder" składania fałszywych oświadczeń o sytuacji w domach. Polityk podkreślił przy tym, że organizowanie zajęć w szkole ze względu na warunki domowe dotyczy obecnie zaledwie 1 proc. uczniów.