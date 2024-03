Zmiany w programie "Nasz nowy dom". Fani będą zadowoleni

"Nasz nowy dom" od lat przyciąga mnóstwo widzów przed ekrany telewizorów. Większość edycji prowadziła Katarzyna Dowbor, jednak po zmianach na poziomie dyrekcji Polsatu, dziennikarkę zastąpiła w tej roli Elżbieta Romanowska. Mimo że fani nie przyjęli ten wiadomości z entuzjazmem, co wpłynęło na oglądalność formatu, wkrótce w telewizji pojawi się kolejny sezon, a wraz z nim nastaną pewne znaczące zmiany...

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl