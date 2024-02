Zapytali, czy brakuje mu Katarzyny Dowbor. Odpowiedział

Program "Nasz nowy dom" cieszy się sporą sympatią widzów. Tuż przed rozpoczęciem zdjęć do poprzedniego sezonu okazało się jednak, że nowy dyrektor programowy Polsatu postanowił odświeżyć nieco format i zmienił prowadzącą program. Zwolnienie Katarzyny Dowbor odbiło się szerokim echem, a jej następczyni - Elżbieta Romanowska - musiała się zmierzyć z niezadowoleniem publiczności.

Choć wydawałoby się, że temat zastąpienia doświadczonej dziennikarki aktorką jest zakończony, dziennikarz Party postanowił zapytać lubianego kierownika budowy o to, czy wciąż tęskni za Katarzyną Dowbor. Nowobilski nie ukrywał, że jest to dla niego kłopotliwe pytanie.

- To jest trudne pytanie, bo oczywiście z Kasią pracowaliśmy bardzo długo. Wyszło, jak wyszło, ale widzę, że Kasia odnalazła się w swoim zawodzie, czyli jest w ''Pytaniu na śniadanie''. Widać, że Kasia czuje się w tym bardzo dobrze - odpowiedział dyplomatycznie kierownik budowy.

Już wcześniej wspominał o nowej pracy Katarzyny Dowbor, która dołączyła do ekipy "Pytania na śniadanie". - Katarzyna jest stworzona do programu na żywo, więc wydaje mi się, że tutaj się odnajdzie - podkreślił w rozmowie z shownews.pl.

W tej samej rozmowie został zapytany o współpracę z Elżbietą Romanowską. Nowobilski nie ukrywał, że układa się ona pomyślnie. - Z Elą super układa mi się współpraca. Ela jest pełna energii i potrafi każdego zmotywować do pracy - mówił shownews.pl.

- Jak chłopaki widzą Elę, to już wszyscy wiedzą, że będzie dobrze - podsumował wtedy.

