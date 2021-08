Zmienia się nie do poznania! Sławna TikTokerka pokazuje, ile potrafi makijaż

Stawiają na naturalność

Obecne czasy stoją niestety pod znakiem operacji plastycznych i retuszowanych zdjęć. Na co dzień dążymy do wręcz nieosiągalnych ideałów piękna, na które cały czas natrafiamy w internecie. Jednak coraz więcej celebrytek popularnych w mediach społecznościowych decyduje się na pokazanie siebie w bardziej naturalnym wydaniu, np. bez makijażu lub z odsłoniętymi rozstępami czy fałdkami skóry. To dobry sposób, by uzmysłowić, że nikt nie jest idealny, a nawet gwiazdy zmagają się z różnego rodzaju niedoskonałościami.