Zmieniła swoje życie. "Nie polecam każdemu"

Decyzja o przeprowadzce nie przyszła łatwo. Jabłczyńska przyznaje, że jej otoczenie było sceptycznie nastawione do tego pomysłu.

Nie brakowało głosów, że zmiana miejsca zamieszkania oznacza koniec jej kariery zawodowej i towarzyskiej. Mówiono, że porzucenie stolicy to nieodwracalny krok, który zamknie jej wiele drzwi. Jednak po 8 latach od zakupu domu na wsi, a 3 latach od pełnej przeprowadzki, Joanna z pełnym przekonaniem twierdzi, że to była najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć.

Joanna Jabłczyńska docenia teraz każdą chwilę, którą spędza w otoczeniu natury. Choć przyznaje, że codzienne obowiązki czasami bywają wymagające, życie na wsi rekompensuje jej wszelkie trudności z ogromną nadwyżką. Aktorka dostrzega, jak bardzo zmieniły się jej priorytety i podejście do życia. "Ludzie wokół nie pędzą tak i nie próbują zaimponować tanimi, choć tak bardzo drogimi przedmiotami" – zauważa.

Przeprowadzka na wieś stała się dla niej cenną lekcją życia. Jabłczyńska podkreśla, że nie namawia, aby każdy poszedł w jej ślady. Zachęca jednak do refleksji i zatrzymania się na chwilę. "Nie polecam każdemu takiego stylu życia, ale bardzo polecam zatrzymanie się, odizolowanie od sugestii innych i posłuchanie siebie" – mówi.

