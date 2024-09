Zmieszaj z wodą. Skrzydłokwiat przestanie żółknąć

Skrzydłokwiat to roślina zielona z rodziny obrazkowatych. Naturalnie występuje w Ameryce Południowej, Azji, a także po zachodniej stronie Oceanii. Jest ceniony za swój niezwykły wygląd, łatwość w uprawie, a także za umiejętność oczyszczania powietrza z toksyn, co zostało udowodnione przez NASA. Skrzydłokwiat usuwa z powietrza szkodliwe substancje, takie jak aceton, benzen, amoniak, a także formaldehyd, ksylen i trójchloroetylen.

Istotna jest także ziemia. Po zakupie przesadź roślinę do próchniczego podłoża z domieszką piasku lub tofu o lekko kwaśnym odczynie. Nie można zapomnieć o podlewaniu. Jak często to robić? Wszystko zależy od pory roku. W sezonie wiosenno-letnim roślinę podlewa się 2-3 razy w tygodniu, zaś zimą raz na siedem dni.

Choć skrzydłokwiat nie wymaga żadnych specjalistycznych zabiegów, zdarza się, że roślina zaczyna marnieć . Duże i sprężyste liście stają się miękkie, wiotkie i żółte, a kwiaty nie chcą się rozwijać. W takiej sytuacji warto sięgnąć po domowy nawóz do skrzydłokwiatów, który uratuje roślinę.

W sklepach można znaleźć mnóstwo odżywek dedykowanych skrzydłokwiatom, jednak te domowe są równie skuteczne. Jeśli zauważyłaś, że z niewiadomych powodów skrzydłokwiat zaczął marnieć, sięgnij po… ciecierzycę w puszce lub słoiku. W środku znajduje się gęsty płyn, nazywany przez wegan aquafabą. Można wykorzystać ją do przygotowania roślinnej bezy czy majonezu, a także do domowej odżywki dla roślin zielonych.

Przygotowanie jest banalnie proste. Odcedź aquafabę i przelej ją do wysokiego naczynia. Rozrób ją z wodą w proporcji 1:1, a następnie podlej nią skrzydłokwiat. Zabieg powtarzaj raz w miesiącu, a szybko zauważysz, że liście stały się intensywnie zielone, a pomiędzy łodygami pojawia się coraz więcej kwiatów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!