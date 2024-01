Zmroził ją SMS od właściciela mieszkania. "Podniósł mi czynsz o 800 zł"

- Nie tłumaczyli dokładnie, z czego to wynika, a my nie mamy wglądu w opłaty, bo jesteśmy umówieni na stałą kwotę. Właścicielka wspomniała tylko, że w ciągu roku czynsz wzrósł jej o 200 zł, podniesiono też stawki za wodę i jak przyszło rozliczenie, to musiała dopłacić. Oczywiście zaproponowaliśmy, że możemy pokryć niedopłatę i dzięki temu może ta podwyżka czynszu mogłaby być mniejsza, ale stanęło na tym, że będziemy im płacić o 400 zł więcej. Jak się do tego doda opłaty za internet z telewizją to i tak wydatki wzrosły o te 500 zł - komentuje.