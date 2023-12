Przez lata utrzymują lokatorów. "Oszuści żyją jak pączki w maśle"

To wstrzymuje decyzję komorniczą, a teraz jest okres ochrony ze względu na zimę. - Ta pani siedzi w moim domu z dzieckiem i ze swoją matką. Nie komunikuje się ze mną. To nie jest osoba, która nie ma jak i za co żyć, jednak wykorzystała lukę prawną, żeby żyć sobie wygodnie. Dla mnie jest oszustką, ja to już wiem. Zawinił system, prawo ma lukę, a ludzie ją wykorzystują do swoich niecnych celów. Jestem na przegranej pozycji. To ja mogę wylądować na bruku, a oszuści żyją jak pączki w maśle - podkreśla mieszkanka Warszawy.