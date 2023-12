Zaszła w ciążę. Nikt nie chce jej wynająć mieszkania

- Jeśli dojdzie do postępowania eksmisyjnego i sąd dojdzie do wniosku, że osobie, którą mamy wyeksmitować należy się prawo do lokalu socjalnego, eksmisja będzie orzeczona, ale niemożliwa do egzekucji. Przynajmniej do czasu, aż nie znajdzie się w gminie lokal socjalny, do której go taką osobę można przenieść. Liczba takich mieszkań jest ograniczona, skąd trudności w egzekwowaniu wyroków sądu. W niektórych przypadkach eksmisja może potrwać nawet kilka lat - zaznacza adwokatka.