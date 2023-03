Zmyli makijaże na wizji. Prowadzący "DDTVN" pokazali się w naturalnej odsłonie

We wtorkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" miała miejsce niecodzienna sytuacja. Małgorzata Ohme, Filip Chajzer i Sandra Hajduk zmyli na wizji swoje makijaże. Wszystko po to, by pokazać widzom, że wcale nie są perfekcyjnymi postaciami z telewizji, lecz ludźmi takimi jak wszyscy.

Nie da się ukryć, że w programie na żywo zawsze dzieje się coś nieprzewidywalnego, co może zaskoczyć widzów. Zdumiewające sytuacje najczęściej zdarzają się w tzw. "śniadaniówkach". Doskonałym przykładem tego było wydanie "Dzień Dobry TVN", które we wtorek 14 maja poprowadzili Małgorzata Ohme i Filip Chajzer.

Swoją kilkuminutową sekcję miała w nim Sandra Hajduk, która opowiedziała o nowozelandzkiej dziennikarce Kanoi Lloyd. Kobieta wystąpiła w informacyjnym programie na żywo bez makijażu, by pokazać, że nie różni się od widzów, którzy mają ją za perfekcyjną. Sandra Hajduk wyciągnęła chusteczki do demakijażu i zaproponowała pokazanie się na antenie w naturalnej odsłonie.

Nagle zaczęli zmywać makijaż na wizji

Rozmowa między Sandrą Hajduk a prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" toczyła się m.in. na temat tego, że nastolatki w Polsce mają niezwykle zaniżoną samoocenę. Wszystko przez media społecznościowe, w których króluje retusz oraz tradycyjne media, gdzie nad wizerunkiem prezenterów pracuje sztab ludzi. Dlatego cała trójka postanowiła zmyć makijaże na wizji. Filip Chajzer raz po raz pozywał do kamery całą beżową chusteczkę, którą pozbywał się podkładu.

"Dzień Dobry TVN" z pozytywną akcją społeczną

Sandra Hajduk szybko opisała akcję u siebie na Instagramie i dodała selfie z Małgorzatą Ohme, gdzie widać już jedynie resztki makijażu – trudnego do usunięcia w zaledwie kilka minut.

"Codziennie w programie widzicie nas w pełnym rynsztunku. Ma nas upiększać, przykrywać to, co nam się nie podoba, uwypuklać to, co w sobie lubimy. (…) Właściwie nie ma dnia, żebym nie dostawała od was wiadomości typu: "ale super wyglądasz", "chciałabym wyglądać jak ty". Więc uznałam, że będzie fair, jeśli pokażę wam siebie bardziej" – czytamy.

"Nie o to chodzi, żeby nie korzystać z dobrodziejstw mejkapu, ale o to, żeby to był dodatek – do nas na co dzień, a w naszym przypadku do tego, co mówimy na ekranie" – skwitowała Hajduk.

