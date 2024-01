Zmysłowa do potęgi. Modelka przeszła samą siebie

Anna Markowska doceniła bogaty design

Charakterystyczne i mikroskopijne koraliki ułożone w finezyjne wzory, luksus i szyk to charakterystyczne cechy stylu art déco, który triumfował w latach 20. i 30. we wnętrzach, ale też miał swoje przełożenie na kobiecą garderobę. Anna Markowska wykorzystała bogatą strukturę typową dla wspomnianego nurtu, ale nadała jej nowoczesności za sprawą prostszego i surowego kroju. My jesteśmy oczarowane, a ty?