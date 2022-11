Anna Markowska wspiera Magdę Stępień. Wyznała przejmującą prawdę

- Ja w Magdzie widzę emocje, które miałam w sobie, gdy chorowałam. Wtedy, kiedy chorowałam, to myślałam, że to się dzieje po to, abym ja miała taką szczególną moc rozmawiania z kimś, zrozumienia tej osoby i tak jest. Tę moc teraz wykorzystuję i jeżeli mogę wspierać Magdę, to jest to dla mnie zaszczyt. Każdy uśmiech Magdy jest dla mnie miodem na serce. Ja chcę, aby ta kobieta się uśmiechała. Aby była inspiracją i siłą dla kobiet, które straciły kogoś bliskiego, dla osób, które chorowały, bo z takich traumatycznych przeżyć bardzo ciężko jest wyjść - mówiła Markowska w rozmowie z reporterką.