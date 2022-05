Znacie test zielonej linii? Pokazuje, kto jest osobą dominującą w związku

Na TikToku pod hasztagiem #greenlinetest, czyli test zielonej linii, znajdziemy miliony filmików. Test polega na tym, by na zdjęciu pary przeprowadzić dwie zielone linie wzdłuż korpusów. Osoba, której linia jest prosta, dominuje w relacji. Jeśli druga osoba nachyla się zgodnie z linią skośną jest bardziej uległa i zależna. Oczywiście bywa i tak, że obie linie będą proste, co oznacza, że jest to związek partnerski oparty na dwóch silnych charakterach.