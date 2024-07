Znajdź 17. Tylko nieliczni zrobią to w mniej niż 10 sekund

Lubisz zabawy, które testują spostrzegawczość? Ta gra jest stworzona dla Ciebie! Twoim zadaniem jest znaleźć liczbę 17 na grafice w jak najkrótszym czasie. Czy potrafisz zrobić to w 10 sekund?

Spostrzegawczość to umiejętność zaangażowanej obserwacji oraz szybkiego dostrzegania szczegółów. Jest często utożsamiana z bystrością umysłu i bezpośrednio związana z pamięcią wzrokową. Spostrzegawczy człowiek to osoba czujna, wnikliwa i skoncentrowana – cechy, które każdy z nas chciałby posiadać.

Jeśli uda Ci się to w maksymalnie 10 sekund, możesz pochwalić się naprawdę dobrym wzrokiem i bystrością umysłu. Zmierz sobie czas, a potem daj to samo zadanie mamie, partnerowi czy przyjacielowi. Kto wygra tę konkurencję?

