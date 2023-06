Co widzisz na obrazku? Internauci są zdumieni, jak trafny jest test

Czy iluzje optyczne mogą zdradzać co nieco o naszej osobowości? Tak twierdzi wiele osób lubujących się w psychoanalizie dokonywanej na podstawie testów obrazkowych. Ta ilustracja, skrywająca dwie grafiki, ma być tego przykładem. "Co widzisz najpierw?" - pyta tiktokerka, wyjaśniając dokładnie, o czym świadczy nasza odpowiedź.

Twarz kobiety czy... kogut? Odpowiedź na to pytanie może wiele powiedzieć o naszej osobowości i ustawianych, nawet nieświadomie priorytetach. TikTokerka Mia Yilin chce po raz kolejny udowodnić swoim widzom, że test obrazkowy ma z psychologią wiele wspólnego.

Co widzisz na obrazku? Liczy się pierwsza odpowiedź

