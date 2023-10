Znajdź kolejną liczbę w szeregu. Nie każdy to potrafi

Zacznijmy od tego, że drugą liczbą z kolei jest 7. To oznacza, że aby ją uzyskać, do pierwszej liczby 5 należy dodać liczbę 2. Trzecią liczbą jest natomiast 11, a biorąc pod uwagę poprzednie działanie, możemy wywnioskować, że należy jedynie pomnożyć ją o liczbę 2, aby otrzymać różnicę - 4. To samo robimy z kolejnym działaniem. Tym sposobem wyjdzie nam, że piąta w szeregu jest liczba 35. Oto zapis matematyczny: