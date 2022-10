Znajdź trzy różnice. Avril Lavigne dzisiaj i 20 lat temu

Czy to magiczne zaklęcie? Czy niezwykle zdolny specjalista w gabinecie medycyny estetycznej? Ciekawscy zadają sobie pytania, ale odpowiedź okazuje się znacznie mniej "complicated" niż tytuł hitowej piosenki Avril Lavigne. Od momentu wypuszczenia pierwszego singla wokalistki do dzisiaj - minęło 21 lat. Gwiazda ma za sobą dwa rozwody i chorobę, która na jakiś czas wykluczyła ją z branży. Teraz powraca z nowym albumem i wspina się na listy przebojów. A my postanowiłyśmy dowiedzieć się co robi, że w świecie pełnym zmian - nie zmienia się nic, a nic.