To jedna z jej najodważniejszych stylizacji. Doda cała w zebrze

Nie pierwszy raz postawiła na zeberkowy print

To już kolejny raz zobaczyliśmy Dodę w stroju w pasy. Ostatnio pokazała się w nim podczas nagrań do programu "Demakijaż". Wtedy postawiła jednak na "minimalizm". Miała na sobie krótką czarno-białą sukienkę w bufiastymi rękawkami. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jej stylizacja była jedynie przedsmakiem tego, co pokazała chwilę temu.