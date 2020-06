WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 10 godzin temu Znamy 30 młodych projektantów, których jury 11 edycji FDA wybrało do kolejnego etapu 4 czerwca w Bagatela Space odbyły się pierwsze obrady jury 11. edycji Fashion Designer Awards. Jurorzy konkursu m.in.: m.in.Dorota Williams, duet Paprocki & Brzozowski, duet MMC Studio, Joanna Horodyńska, Asia Typek, Vasina, Weronika Płocha, Mikołaj Komar i Joanna Sokołowska - Pronobis z ogromną radością wybrali zwycięzców 1-szego etapu FDA - 30 młodych designerów, którzy przekonali jurorów do swojej interpretacji tematu 11 edycji FDA – „My City My Energy”. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Informacja prasowa FASHION BOULEVARD Fashion Designer Awards to prestiżowy konkurs młodej mody organizowany od 2008 roku przez Joannę Sokołowską- Pronobis. W 11 edycji tematem My City My Energy, dlatego główną rolę w kolekcjach debiutantów odgrywała miasta – Warszawa, Amsterdam, Kraków, Miami, Tokio, Nowy Jork, Singapur, Londyn, Paryż, Berlin, również wyimaginowane miasta przyszłości, miasta marzeń i miasta ekologiczne. Kreatywność młodych ludzi nie miała granic. W gronie jurorów ponownie jest duet MMC Studio "Tegoroczny poziom bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Zapowiada się bardzo ciekawy Finał ,czuję że będzie bardzo ciężko wybrać najlepszą kolekcję ponieważ są bardzo różnorodne-wiele będzie zależeć od jakości wykonywania projektów"- mówi Rafał Michalak. W 11 edycji do jury dołączyła Asia Typek, jedna z najlepszych fotografek mody ulicznej, która komentuje - “Niesamowite uczucie, móc poznać tyle utalentowanych osób, które energię jaką czerpią z miast, przelewają na swoje projekty. Jest mi o tyle to bliskie, jako fotografowi ulicznemu, ze z każdego miejsca na świecie w jakim jestem, czerpię inną energie. W Waszych pracach tez to był bardzo widoczne. Gratuluje wszystkim uczestnikom, nie tylko niesamowitych projektów, ale przede wszystkim zaangażowania w stworzenie swoich kolekcji” A duet Paprocki & Brzozowski dodaje “Z podekscytowaniem oglądaliśmy nadesłane prace konkursowe. Uwielbiamy energię młodych projektantów. Ich pomysły i niczym nieograniczoną fantazję. Zaskoczył nas poziom nadesłanych prac. Bardzo kreatywne koncepcje, odpowiadające na przewodnie hasło konkursu i piękne portfolia. Zapamiętaliśmy już kilku wyjątkowo mocnych faworytów. Nie możemy się doczekać kolejnego etapu. Rysunek i koncepcja to jedno, ale zobaczenie wyłonionych projektów na żywo, dotknięcie tkanin i ujarzmienie proporcji w przestrzeni to następny bardzo podniecający etap.” A Joanna Sokołowska-Pronobis puentuje "Te obrady były mocno wyczekaniwane przez naszych uczestników, ale też nas jurorów, wielką radość sprawiło nam spotkanie z taką świeżą, niczym nie zmącona twórczą energia płynącą z projektów uczestników, nie możemy się doczekać spotkania z nimi już na początku września". Oto lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu: 1. Barbarewicz Żaneta

2. Adamkiewicz Ada

3. Biskup Oliwia

4. Brzezińska Aleksandra

5. Chruścińska Sonia

6. Czajkowska Alicja

7. Czarnota Edyta

8. Dernovaia Lesja

9. Dykiel Monika

10. Filakiewicz Anastazja

11. Frankowska Wiktoria

12. Głażewski Damian

13. Grzanka Paulina

14. Jagodziński Mateusz

15. Jannasz Adrianna

16. Kaźmierczyk Konstancja

17. Klekot Aleksandra

18. Klimas Klaudia

19. Korecka Manuela

20. Król Jan

21. Kundera Margo

22. Lewandowski Adrian

23. Łuczak Monika

24. Masłosz Julia

25. Pilarek Maja

26. Pupczyk Magdalena

27. Segedyn Patrycja

28. Siłkowska Żaneta

29. Wójciak Michał

30. Zakrzewski Rafał Przejście do kolejnego etapu FDA to pierwszy sukces i bliżej do wygrania fantastycznych nagród, z których słynie FDA, w tegorocznej puli są , m.in.:

• wyjazd na Milan Fashion Week 2021 do Mediolanu od Partnera Głównego – Producenta Batonika Duplo

• nagroda pieniężna 20.000 PLN

• staż w atelier za granicą

• wyjazd na targi Premier Vision 2021 w Paryżu z Cisowianką Perlage

• pokaz autorskiej kolekcji, podczas Wielkiego Finału 12 edycji Fashion Designer Awards w Warszawie

• udział w 2nd International Young Designers Contest 2021, w Kijowie

• obsługa sesji lookbookowej lub wizerunkowej przez markę Gold Polska

• obsługa sesji lookbookowej lub wizerunkowej przez AA Wings of Color

Dla wybranych finalistów w puli są nagrody:

• wyjazd na targi Tissue Premier 2021 do Lille we Francji z Electrolux Polska

• staż w dziale charakteryzacji i kostiumów TVN S.A.

• staż w pracowni MMC Studio

• staż w pracowni Paprocki&Brzozowski PARTNERZY KONKURSU

| Producent Batonika Duplo | DPD | Cisowianka Perlage | Electrolux | AA Wings of Color | Enter Air | PiliPili| Quantum Clinic | Gold Polska|

PATRONI MEDIALNI

| Gala| Burda Style | kobieta.pl | Wirtualna Polska | Fashion Magazine| Fashionpost.pl| Lounge Magazyn | K MAG Magazyn| wejdź na www.fashiondesignerawards.com.pl Informacja prasowa FASHION BOULEVARD Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze