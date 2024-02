Zniszczone jeansy na własne życzenie. Większość popełnia ten błąd

Wyjmujesz czyste i wyprasowane ubranie z szafy, wkładasz na siebie, a na koniec dnia pakujesz do pralki? Punkt za gorliwość i organizację, ale to błąd i droga na skróty do zniszczonych ubrań. Jak często należy prać T-shirty, swetry, koszule, jeansy, garnitury i kurtki? Będziesz zaskoczona.