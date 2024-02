"Żniwo postanowień noworocznych". Fizjoterapeutka o błędzie, jaki popełnia wielu Polaków

Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest: "Będę się więcej ruszać". Na początku roku motywacja ludzi jest ogromna, a siłownie przeżywają prawdziwe oblężenie. Ale już w marcu wiele z tych osób zapuka do gabinetu fizjoterapeuty. - To żniwo postanowień noworocznych - tłumaczy gościni najnowszego odcinka cyklu "Zdrowie kobiety" - fizjoterapeutka Aleksandra Kłak-Dziemian. Okazuje się, że większość z nas nie przygotowuje się odpowiednio do podjęcia intensywnej aktywności fizycznej, co w konsekwencji może prowadzić do kontuzji. Zza biurka porywamy się na 10-kilometrowe biegi czy kilkugodzinną jazdę na nartach. - To błąd - przekonuje nasza rozmówczyni i wyjaśnia, jak najlepiej przygotować nasze ciało do wysiłku, by sobie nie zaszkodzić.

