"Żaden wstyd". Pokazała, jak wyglądają jej poranki z Czarneckim

Marianna Schreiber jeszcze do niedawna rozpaczała nad rozpadem swojego małżeństwa z Łukaszem Schreiberem. Teraz okazuje się, że znalazła już nową miłość, co więcej, z tej samej opcji politycznej. Celebrytka związała się bowiem z Przemysławem Czarneckim, czyli byłym posłem na Sejm i synem Ryszarda Czarneckiego.

"Ja piję kawę, a on sprząta. I tak to powinno wyglądać. A tak szczerze to, gdy mężczyzna pomaga kobiecie to żaden wstyd" – napisała na platformie X, dorzucając do tego zdjęcie.