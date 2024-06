Znów ubrała się w kwiatki do "DDTVN". Ale neonowe buty skradły całą uwagę

"Florals? For spring? Groundbreaking" – powiedziała Miranda Priestly w filmie "Diabeł ubiera się u Prady". I choć postać ta miała być ucieleśnieniem Anny Wintour , to w rzeczywistości redaktorka naczelna amerykańskiego "Vogue’a" z przyjemnością nosi kwiatowe wzory .

W końcu są nieśmiertelne, w przeciwieństwie, np. do panterki, która miewa w świecie mody swoje wzloty i upadki. Nic dziwnego, że kwiatki uwielbia też Paulina Krupińska , której styl jest przede wszystkim niezwykle wdzięczny . Na planie "Dzień Dobry TVN" wielokrotnie stawała w sukienkach w kwiatki. Piątkowe wydanie śniadaniówki nie było wyjątkiem.

Paulina Krupińska włożyła tym razem sukienkę midi zdominowaną przez ciepłe odcienie różu i pomarańczy. Czym charakteryzował się ten szczególny model? Spiczastym dekoltem, mocno zarysowaną linią ramion oraz rękawami zwieńczonymi marszczeniami. Bez wątpienia nie jest to zwykła, letnia sukienka, a kreacja, w której można nawet iść na wesele. Krój wpłynął bowiem na elegancki sznyt .

Lecz w stylizacji prowadzącej "Dzień Dobry TVN" wzrok przykuwają buty – czółenka na szpilkach w neonowym odcieniu różu . W tym wypadku był to dość odważny wybór, zważając na wzorzystą sukienkę, od której aż mieni się w oczach. Pamiętaj jednak, że buty w jaskrawym kolorze mogą ożywić z pozoru nawet najbardziej nudny look, ponieważ robią efekt "wow". Z czarną sukienką lub białą koszulą i jeansami wyglądałyby perfekcyjnie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!