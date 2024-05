Klapki Krupińskiej to perełka. Latem zdominują plaże i deptaki

Pogoda nas ostatnio mocno rozpieszcza. To ostatni moment, by odświeżyć swoją garderobę na lato. Dziś bierzemy pod lupę klapki, w których przechodzisz cały dzień. Klapki to wygodna alternatywa dla sandałków lub balerin. Pasują zarówno do jeansowych szortów, materiałowych spodni palazzo, jak i zwiewnych sukienek.