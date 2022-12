Znowu razem. Na dniach ponownie mają połączyć siły

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. "Ta wolność ma imię"

Marcin Hakiel niedługo później pojawił się w studiu "Miasta Kobiet", gdzie w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską zasugerował, że Katarzyna odeszła do innego mężczyzny. - Chyba najtrudniejszy moment, który w tej całej sytuacji był taki, to moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, no a pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię - powiedział. Wywołało to ogromne poruszenie w mediach i wiele spekulacji, kim może być wybranek gwiazdy "M jak miłość".