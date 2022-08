Żona Chyry zapoznała go z Magdaleną Cielecką. Tak zaczął się ich romans

Andrzej Chyra i Marta Kownacka byli szczęśliwym małżeństwem. Ona pracowała w amerykańskiej firmie, podczas gdy on próbował rozpocząć karierę aktorską. Żona przez dłuższy czas utrzymywała siebie i męża. Pomogła mu zaistnieć w świecie filmu. Jak napisała "Rewia", to Marta miała załatwić mężowi rolę w "Długu", który stał się dla niego przepustką do sławy.