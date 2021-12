Magdalena Cielecka zaskoczyła fanów metamorfozą. "Nie poznałam!"

Zaskoczyła fanów metamorfozą

Magdalena Cielecka nie boi się odważnych metamorfoz, a ta z pewnością do takich należy - wszak dłuższe włosy o blond kolorze zamieniła na krótkie, czarne loki. Odmienionym wizerunkiem pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie. Okazało się, że opublikowane zdjęcia to efekt charakteryzacji do roli pani Burstner z powieści Franza Kafki.