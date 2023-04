Żona ministra PiS apeluje do Polaków. Pokazała wymowne zdjęcie

Żona Łukasza Schreibera sama jest mamą, dlatego zaznacza, że istnieją znacznie lepsze sposoby, by dawać upust swoim emocjom. Jej zdaniem tego typu hasła mogą mieć spory wpływ na kształtowanie świadomości młodych ludzi, dlatego to ważne, by nie byli otoczeni wulgaryzmami.